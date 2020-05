Num altura em que o coronavírus tem causado um grande impacto negativo na vida de muitas pessoas, pessoas, empresas e organizações em todo Mundo, o PayPal juntou-se novamente à GivingTuesday para apoiar a #GivingTuesdayNow, um movimento de generosidade internacional que se celebra hoje, dia 5 de Maio, e pretende responder a todas as necessidades sem precedentes causadas por esta terrível pandemia.

Ciente de que muitos precisam de ajuda, seja uma pessoa que cuida de um familiar infectado com a Covid-19, um enfermeiro que trabalha num hospital na linha da frente ou um comerciante que luta desesperadamente para sobreviver à crise económica, a empresa entende que é a generosidade que une as pessoas de todas as raças, religiões e visões políticas nos quatro cantos do Mundo e lançou uma campanhas de angariação de fundos em 12 mercados, de forma a apoiar organizações que estão a mobilizar os seus esforços para educar a população, prevenir novas infecções e ajudar na recuperação das pessoas afectadas.

Em Portugal, o PayPal uniu forças com três instituições de solidariedade: A Fundação AMI, a CASA - Centro de Apoio ao Sem Abrigo e a Cruz Vermelha Portuguesa.

Para ajudar estas Organizações Não Governamentais que estão a lutar diariamente contra o Coronavírus, os portugueses só precisam de aceder a esta página e fazer o seu donativo. O PayPal vai suportar todos os custos de processamento, garantindo assim que a doação seja recebida na totalidade pela instituição indicada, sem deduções ou taxas. Pode ainda enviar dinheiro para as compras de supermercado ou pagar a conta da luz, água ou gás de alguém que precisa, através do PayPal.Me.