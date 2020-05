Passada a Páscoa, consumidores portugueses voltam à “normalidade” da quarentena

Segundo a sétima edição do Barómetro semanal da Nielsen sobre o impacto da pandemia covid-19, referente à semana de 13 a 19 de Abril de 2020, “as vendas de FMCG [grande consumo] registam nesta semana 171 milhões de euros”, uma diminuição de 1% face ao período homólogo e de 7% comparativamente à semana anterior.

“Após um período em que os portugueses procuraram manter a normalidade das suas vidas e do seu consumo numa época especial como é a da Páscoa, voltam agora a uma normalidade condicionada, à qual já estão habituados: a normalidade da quarentena”, realça Marta Teotónio Pereira, Client Consultant Senior da Nielsen.

Com efeito, passada a Páscoa, voltam a destacar-se no contexto da Alimentação as categorias típicas da vida em quarentena, nomeadamente: as Bebidas Quentes, Conservas, Congelados e Produtos Básicos.

O mesmo estudo observa que “a tendência verificada em Portugal não se encontra em linha absoluta com a realidade verificada noutros países próximos”. Se em Itália se regista uma diminuição acentuada do consumo nesta semana (-16%), em Espanha o cenário é o oposto, com um aumento de 24%.

Cuidados com animais de estimação e Higiene Pessoal e do Lar dinamizam consumo

Neste período, destaca-se pela positiva o crescimento dos Produtos para Animais (comida e acessórios para cães e gatos) e da Higiene Pessoal e do Lar, com incrementos de 18% e 14%, respectivamente.

Em sentido inverso, “surge uma tendência negativa entre os Produtos Alimentares (-3%) e as Bebidas (-13%). Esta é plenamente justificada pelo facto de nos encontrarmos a comparar esta semana com a semana da Páscoa de 2019, na qual estas categorias alcançaram valores naturalmente mais elevados.

Este efeito é expresso de forma ainda mais notória na categoria de Confeitaria e Doçaria, com uma quebra de 51%”, explica Marta Teotónio Pereira.

Proximidade mantém relevância para o consumidor

“O factor Proximidade mantém um peso acima do verificado no período pré-covid-19, com uma importância de 14,1% na semana 16, quando no período pré-covid-19 se situava nos 12,5%”, constata a Nielsen.

Todavia, os Hipers que voltam a ganhar peso, representando 27,3% do total de canais analisados na semana 16, contra 26,5% na semana anterior.

O realce nesta semana recai também no Online, que atinge o seu crescimento máximo: 289% no número de compras online e 244% no número médio de lares a comprar online.