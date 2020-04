A Assembleia da República aprovou hoje, por unanimidade, um voto de pesar pela morte da imunologista Maria de Sousa, que recorda a “mulher de Ciência e de Cultura e a cidadã exemplar”.

“Académica de sólida formação ética e moral, a quem a ciência muito deve, do seu contributo incluem-se descobertas fundamentais na área da imunologia, referentes à distribuição de linfócitos T nos órgãos linfóides de mamíferos”, lê-se no texto, aprovado por unanimidade.

Os deputados fizeram um minuto de silêncio em memória de Maria de Sousa e do escritor chileno Luis Sepúlveda.

A imunologista Maria de Sousa morreu durante a madrugada de terça-feira no Hospital de São José, em Lisboa, vítima da infeção pelo novo coronavírus.

Cientista, escritora, professora universitária, Maria de Sousa lecionou em Inglaterra, Escócia e Estados Unidos, depois de ter saído de Portugal ainda durante o Estado Novo, em 1964. Regressou a Portugal já no período democrático, em 1985, passando a professora catedrática de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, no Porto.

Era professora emérita da Universidade do Porto e investigadora honorária do i3S - Instituto de Investigação e Inovação em Saúde. Era ainda membro do júri do Prémio Pessoa.