PAN “renovará o seu voto favorável” ao estado de emergência

O porta-voz do PAN disse hoje o partido “renovará o seu voto favorável” à extensão do estado de emergência que for proposta, face aos dados conhecidos sobre a propagação da pandemia de covid-19 em Portugal.

“Admitimos que, perante os dados científicos que hoje aqui foram colocados, que o senhor Presidente da República irá propor, no fundo, a renovação da declaração do estado de emergência e, perante a situação epidemiológica que vivemos no nosso país, o PAN evidentemente renovará o seu voto favorável a esta circunstância”, disse André Silva.

O líder do PAN falava aos jornalistas no final da segunda sessão técnica de apresentação sobre a “Situação epidemiológica da covid-19 em Portugal”, que decorreu no Infarmed, em Lisboa.

André Silva apontou que “ficou patente, pelos estudos e os modelos matemáticos aplicados, que tem sido importante as restrições ao nível das deslocações e do contacto entre as pessoas” e que “há de facto uma relação direta entre estas restrições, o isolamento social” e o conter da epidemia para que não atinja níveis idênticos aos que estão a ocorrer noutros países.

Depois de agradecer aos portugueses por estarem a ser “solidários, disciplinados e responsáveis”, André Silva salientou que se exige “continuar por mais um período com este isolamento social”.

“É importante que mantenhamos nestes níveis minimamente controlados esta epidemia”, advogou.