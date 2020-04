PAN pede reforço urgente das medidas de protecção às crianças e jovens em situação de risco

O PAN - Pessoas-Animais-Natureza defende que o Governo deve proceder, com carácter de urgência, ao “reforço de recursos humanos nas casas de acolhimento residencial, devendo não só garantir a elaboração de um plano de contingência que assegure as condições para o devido isolamento e tratamento, mas também a realização de testes a todas as pessoas inseridas no âmbito das casas de acolhimento residencial”, sustenta,

Esta é uma das necessidades a que o PAN pretende que seja dada uma rápida resposta, numa altura em que Portugal atravessa a segunda fase do estado de emergência para fazer face ao surto da Covid-19.

A proposta está agendada para ser discutida na sessão plenária que se realiza a 8 de Abril, às 15 horas, no Parlamento.