O PAN - Pessoas-Animais-Natureza quer ouvir o Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Nuno Russo, no âmbito da Covid-19 e do seu impacto na protecção e bem-estar animal e da saúde pública.

Ciente de que a pandemia tem trazido graves consequências a este nível, pelo aumento do abandono de animais de companhia devido à desinformação sobre a transmissão do novo coronavírus, assim como pela falta de apoios às associações zoófilas e pela queda de receitas dos parques zoológicos que continuam a ter de prestar cuidados aos animais a seu cargo, entre outros impactos negativos, o PAN quer saber que medidas o Governo e a Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) estão a tomar ou a planear para garantir a protecção e bem-estar de todos os animais.

O PAN recorda os alertas que as associações de protecção animal têm vindo a fazer relativamente à falta de apoios e à necessidade de continuarem a prestar cuidados aos animais que têm a seu cargo. Para além disso, “tem aumentado os pedidos de ajuda de pessoas que detêm animais de companhia e que precisam do apoio destas associações devido aos constrangimentos económicos que inesperadamente enfrentam, devido à pandemia”, refere o partido, salientando que a campanha anual de vacinação antirrábica e de identificação electrónica “foi suspensa pela Direcção Geral de Alimentação e Veterinária”, assim como “as acções de fiscalização às explorações pecuárias e outros tipos de alojamentos” e o saneamento de animais usados para fins de produção, salvo algumas excepções.

“Por estar em causa o bem-estar animal e a saúde pública o PAN considera fundamental ouvir a tutela neste âmbito e esclarecer quanto às opções tomadas e apoios previstos neste âmbito”, refere o partido.