Países mais afectados correspondem a 30% das dormidas em Portugal em 2019

Os países mais afetados pelo novo coronavírus - China, Itália, República da Coreia, França, Espanha, Alemanha e Estados Unidos da América - representaram 30% das dormidas em Portugal no ano passado, segundo dados hoje divulgados pelo INE.

De acordo com os mais recentes dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), os países mais afetados pela pandemia Covid-19 são a China, a Itália, o Irão e a República da Coreia, seguindo-se ainda, com mais de mil casos identificados, França, Espanha, Alemanha e Estados Unidos da América.

“Com exceção do Irão, todos estes países são importantes mercados emissores de turistas para Portugal”, refere o Instituto Nacional de Estatística (INE) numa caixa que acompanha a nota publicada hoje sobre a atividade turística.

Na Área Metropolitana de Lisboa, estes mercados representaram 37,5% das dormidas, seguindo-se a Região Autónoma da Madeira (com um peso de 36,1%), a Região Autónoma dos Açores (32,6%) e o Norte (32,3%).

Em 2019, os estabelecimentos com pelo menos 50% das dormidas oriundas destes sete mercados corresponderam a 13,9% dos estabelecimentos de alojamento turístico de Portugal, tendo concentrado 9,3% do total de dormidas registadas em Portugal nesse ano.

Na Madeira, os estabelecimentos com pelo menos 50% das dormidas oriundas destes sete mercados representaram 30,6% dos estabelecimentos da região e concentraram 21% do total das dormidas em 2019, seguindo-se os Açores (27,6% dos estabelecimentos e 8,3% das dormidas da região), a Área Metropolitana de Lisboa (17,8% dos estabelecimentos e 9,3% das dormidas) e o Norte (15,6% do total de estabelecimentos e 10,6% das dormidas).

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.400 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ronda as 164 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 141 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 331 casos confirmados.