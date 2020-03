PAGAQUI apoia comerciantes na prestação de serviço online e elimina todas as taxas

Com o objectivo de apoiar as micro e pequenas empresas neste período de contenção e mitigação do COVID-19, a PAGAGUI – Pagamentos e Carregamentos SA - irá auxiliar e incentivar os comerciantes na prestação dos serviços online, disponibilizando gratuitamente a instalação dos Terminais de Pagamento Online e isentar os comerciantes de qualquer Taxa de Serviço ao Comércio durante dois meses, até ao máximo de 100 mil euros de vendas por comerciante.

Esta medida visa apoiar os pequenos retalhistas com facturações anuais até 500.000,00€, que são a grande maioria do comércio de proximidade e que tem dificuldade na implementação de soluções de cobrança online.

“Numa altura em que as empresas atravessam dificuldades inimagináveis devido à propagação da COVID-19, a PAGAQUI pretende dotar os comerciantes de ferramentas online para que possam continuar a trabalhar e reduzir o impacto do encerramento ao público e, acima de tudo, aliviar os seus custos de tesouraria, através da isenção das taxas de serviço”, afirma João Barros, CEO da PAGAQUI.

Através desta medida a ser implementada a partir de hoje, 19 de Março, “cada comerciante poderá vir a ter uma poupança entre 800 a 1000 euros”, sendo uma “ajuda valiosa nesta altura em que muitos comerciantes estão a encerrar portas”, conclui o responsável.

A PAGAQUI é uma empresa portuguesa especialistas no sector dos pagamentos que actua como Merchant Agent e Payment Facilitator das Redes VISA e Mastercad, que desenvolveu soluções de pagamento presenciais e online inovadores, flexíveis e de rápida implementação remota, permitindo a todos os comerciantes acederem a esta solução sem necessidade de qualquer alteração no seu negócio.