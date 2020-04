A Oriflame e a sua rede nacional de Assessores de Beleza estão a cuidar dos profissionais de saúde, que estão a trabalhar na luta contra a Covid-19, através da doação de mais de 10.000 produtos de higiene e de cremes hidratantes para mãos e rosto, a mais de 80 Hospitais em todo o o país, incluindo as Regiões Autónomas da madeira e dos Açores, assim como a Corporações de Bombeiros, Casas de Repouso e Lares.

Não conseguindo ficar alheia à situação que todo o país atravessa, causada pelo novo coronavírus, a Oriflame, empresa sueca de venda directa de cosméticos, aliou a missão solidária à missão corporativa e está a prestar o “devido agradecimento a todos os profissionais de saúde que estão a trabalhar por nós e para todos nós nesta luta contra o novo coronavírus, refere a empresa através de comunicado.

Atenta às notícias diárias onde os profissionais de saúde portugueses aparecem com marcas avermelhadas nos rostos, provocadas pelos equipamentos de protecção individual, e com as mãos secas e vermelhas, ‘queimadas’ das soluções de base alcoólica, a Oriflame já doou cerca de 300 unidades de Creme de Mãos Secret Gift ao Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E. (Hospital de S. Francisco Xavier, Hospital de Egas Moniz e Hospital de Santa Cruz) e de 500 Cremes Multiusos Essentials ao Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, E.P.E. (Hospital de São José, Hospital dos Capuchos, Hospital de Santa Marta, Hospital Curry Cabral, Hospital Dona Estefânia e Maternidade Dr. Alfredo da Costa).

Existem ainda outras acções que foram realizadas pelas equipas dos Assessores de Beleza da marca a mais de 80 Hospitais de Portugal Continental e Ilhas, Corporações de Bombeiros, Casas de Repouso e Lares. Estas equipas Oriflame organizaram-se e conseguiram reunir até ao momento 10.614 produtos, entre eles, produtos de higiene pessoal, cremes para o rosto e cremes hidratantes para as mãos, que já foram entregues para dar algum conforto e apoio aos que se encontram diariamente na linha da frente. Mas este número será superado visto que estas equipas continuam a agilizar acções de entrega nos vários locais.

Rui Silva, director Geral da Oriflame Portugal, afirma que o conceito de beleza da marca vai muito para além da aparência. “Beleza é encontrar o equilíbrio na tua vida, que começa no teu interior, e que te permite manteres o controlo da tua vida, independentemente da dificuldade das situações”, sendo esta fase o “espelho” desta forma de estar. Garante que a empresa está ligada a valores fortes como a União, Espírito e Paixão, e vai continuar a ajudar os profissionais da área de saúde, corporações de bombeiros, lares de idosos, entre outros.