Orçamento de Estado em destaque nas capas dos jornais nacionais

O Governo apresenta, esta segunda-feira, 16 de Dezembro, a primeira proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020). Como não poderia deixar de ser, o assunto merece destaque nas capas dos jornais nacionais.

O Diário de Notícias começa por fazer o balanço de 2019. “Orçamento prevê menos receita de IRS do que irá ter”, titula o DN, explicando que os cofres do Estado devem chegar ao final deste ano mais recheados do que Mário Centeno previu quando fez o Orçamento do Estado para 2019, em Outubro do ano passado, no que respeita ao IRS.

“De acordo com os cálculos da consultora Deloitte, tendo em conta a evolução da receita deste imposto nos últimos meses do ano passado, o Tesouro deve conseguir arrecadar até 31 de Dezembro 13 039 milhões de euros, mais 130 milhões do que a estimativa das Finanças”, avança o Diário do continente.

Já o Correio da Manhã revela que os pensionistas vão receber um aumento extra para 2 milhões.

O Jornal de Notícias, por seu turno, garante que o Governo “corta taxas na saúde, mas nunca foi tão eficaz a cobrar”.

Além do OE2020, os jornais nacionais trazem outros assuntos.

O Público foca-se na Saúde Mental e revela que as “consultas urgentes de psiquiatria podem levar três meses a marcar”.

O i questiona: ‘Quanta comida em condições deitamos para o lixo?’

Nos desportivos a estrela é Pizzi. Aos 30 anos, o jogador do Benfica atravessa aquela que é a temporada mais produtiva da carreira, e os números merecem honras de capa na imprensa desportiva portuguesa esta segunda-feira. Destaque ainda para as palavras de Sérgio Conceição e para o novo contrato de Luís Maximiano.