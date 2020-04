Oito detidos por violação de confinamento ou desobediência

Oito pessoas foram detidas por violarem a obrigação de confinamento e outros crimes de desobediência pelas forças de segurança, até às 17:00 de hoje, no âmbito do estado de emergência, anunciou hoje o Ministério da Administração Interna.

De acordo com a informação, a PSP e GNR detiveram, “até às 17:00? de hoje, oito pessoas por crime de desobediência, designadamente por violação da obrigação de confinamento obrigatório e por outras situações de desobediência ou resistência”.

A mesma nota adianta que foram encerrados 63 estabelecimentos por “incumprimento das normas estabelecidas” e lembra que o estado de emergência foi renovado e está em vigor desde as 00:00 de sexta-feira.

Os números hoje divulgados “juntam-se aos verificados no primeiro período do estado de emergência, que vigorou entre os dias 22 de Março e 2 de Abril, no qual se registaram 108 detenções por crime de desobediência e foram encerrados 1.708 estabelecimentos comerciais”, contabiliza o Governo.

Lembrando que a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Guarda Nacional Republicana (GNR) têm desenvolvido uma “intensa actividade de sensibilização, vigilância e fiscalização”, o Ministério da Administração Interna insiste na “imperiosa necessidade” de conter o contágio de covid-19 e pede à população um “cumprimento rigoroso das medidas impostas”.