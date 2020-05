Nove mortos de covid-19 num só dia pela quarta vez numa semana

A pandemia da covid-19 fez mais nove mortos em Portugal em 24 horas e no mesmo período registaram-se 187 novos infectados, indica o boletim diário com a situação epidemiológica divulgado pela Direcção-Geral da Saúde, que revela terem sido diagnosticados até agora 28.319 casos positivos do novo coronavírus. Desde que chegou ao país, a covid-19 matou 1.184 pessoas, diz o relatório, com informação actualizada até ontem à meia-noite.

Hoje há mais pessoas nos cuidados intensivos, em relação à informação de ontem são 108, mias cinco, mas há menos doentes internados, são 680, um decréscimo de 12 pacientes. Há também 3.198 pessoas que estavam doentes e que foram consideradas curadas pelas autoridades de saúde.