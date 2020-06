Municípios da Região de Lisboa com incentivos para os portugueses

Os Municípios da Região de Lisboa associam-se ao programa de dinamização e captação de turismo interno promovido pela Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa (ERT-RL) em colaboração com a Associação Turismo de Lisboa e disponibilizam várias ofertas a quem quiser viver várias experiências e ficar hospedado duas noites no destino no âmbito daquele programa.

Alcochete, Almada, Barreiro, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal e Vila Franca de Xira são os municípios que vão oferecer incentivos complementares a quem escolher as ofertas que incluem estadia, disponibilizadas pela ERT-RL.

Passeios na embarcação tradicional Bote Leão e entradas duplas na Fundação Salinas do Samouco são as ofertas de Alcochete. Já o município de Almada vai oferecer visitas à fragata D. Fernando II e Glória. Quem for até ao em Montijo terá como oferta uma garrafa de vinho da Cooperativa Agrícola de Pegões. Por Palmela existem mais duas ofertas. A primeira na Casa Mãe da Rota de Vinhos com oferta de Prova de Moscatel de Setúbal e Pastel Regional, 10% de desconto na compra de vinhos e produtos regionais. A segunda inclui a oferta de uma peça de artesanato e do Roteiro do Património Religioso do Concelho de Palmela a quem visitar o posto de turismo do Castelo de Palmela.

Quem visitar o Seixal e for ao Posto Municipal de Turismo recebe ingressos em passeios turísticos a bordo de embarcação tradicional e uma peça elaborada por um artesão do concelho. Em Sesimbra, basta apresentar o Lisboa Card para se ficar isento de pagamento de entradas nos museus e receber um licor no Posto de Turismo e um pack de marcadores de livro na loja Yes Sesimbra.

Em Setúbal, todos os que optarem pelas ofertas com estadia têm direito a 10% em produtos adquiridos nas lojas de produtos regionais, entradas gratuitas nos museus e autorização de estacionamento gratuito nos parques de estacionamento municipais. Adicionalmente, em função do tipo da oferta de estadia comprada há outros incentivos, nomeadamente moscatel ou gin de boas-vindas, degustações de queijo de Azeitão, ostras e vinhos ou bilhetes para espectáculos promovidos pelo município.

Por Vila Franca de Xira, com o Tejo e a Reserva Natural do Estuário como cenário, há ofertas de aperitivos ou refeições leves, passeios no rio e visitas a espaços museológicos.

Estes incentivos são limitados ao stock existente e serão válidas durante os meses de Julho, Agosto e Setembro. Todos os detalhes sobre as ofertas existentes vão estar disponíveis, no final de junho, no site www.visitlisboa.com.