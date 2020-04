Multicare lança campanha multimeios

A Multicare, seguradora de Saúde do Grupo Fidelidade, vai lançar uma campanha multimeios assente no compromisso de que continua a acompanhar quem mais precisa de cuidados e dirigia a todos que confiam nas soluções que disponibiliza para cada momento da vida.

Sensível ao momento que a população vive e para que a vida não pare, a campanha da Multicare relembra a todos que “a saúde é o nosso maior bem” e que “dela devemos cuidar todos os dias”, com a adopção de um estilo de vida saudável, hábitos nutricionais adequados e prática regular de exercício, mesmo em contexto de isolamento social para prevenir e combater a propagação da COVID-19. Mais do que nunca, o apoio da Medicina Online é fundamental para dias vividos com qualidade de vida e saúde assegurada.

Com ênfase na prevenção e bem-estar, a Multicare tem vindo a proporcionar, àqueles que mais precisam de cuidados de saúde específicos, soluções adequadas e personalizadas, como as consultas de medicina online, o avaliador de sintomas e a possibilidade de realizar os testes de despiste ao COVID-19 na Rede de Prestadores Multicare, sem necessidade de despender qualquer valor.

Assente no conceito criativo ‘Hoje quando o mundo para a Multicare continua porque a saúde está sempre em primeiro lugar’, a campanha reforça o contributo da seguradora em termos de cuidados de saúde neste contexto difícil, mostrando que “está ao lado de quem mais precisa” e “acompanha todos os que nela confiam com soluções adequadas para cada momento da vida”, refere o comunicado da seguradora.