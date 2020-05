Movimento solidário ‘Todos Por Quem Cuida’ já angariou mais de um milhão de euros

Em apenas um mês, o movimento ‘Todos Por Quem Cuida’ angariou mais de 1 milhão de euros, reuniu diverso equipamento hospitalar e de protecção individual, tal como outros materiais determinantes e que estão a fazer a diferença na segurança e qualidade dos cuidados prestados aos portugueses.

Criada pela Ordem dos Médicos e pela Ordem dos Farmacêuticos, com o apoio da APIFARMA – Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica e de outras instituições da sociedade civil, a iniciativa solidária tem permitido ajudar quem combate a pandemia Covid-19.

Segundo uma nota emitida pelo movimento, os donativos que têm chegado de todo o país, permitiram adquirir 500 câmaras de protecção profissional ao ato de entubação e extubação que já começaram a ser entregues aos hospitais do Serviço Nacional de Saúde e dos sectores social e privado. Este equipamento funciona como uma barreira física entre o doente e os profissionais, diminuindo significativamente o risco de contágio pelo novo coronavírus e outros agentes infecciosos. As primeiras câmaras foram entregues no passado dia 27 de Abril ao Hospital de Santo António, no Porto, e estão a ajudar a retomar a actividade cirúrgica com mais segurança.

Até ao momento, o movimento ‘Todos Por Quem Cuida’, que nasceu para entregar material determinante para a segurança e qualidade dos cuidados prestados aos portugueses durante a pandemia da Covid-19, já distribuiu 40 mil máscaras (cirúrgicas e FFP2), 5,5 mil viseiras, 360 colchas e mais de 550 litros de gel anti-séptico. Entre os beneficiários das dádivas encontram-se hospitais públicos, instituições particulares de solidariedade social, entidades particulares de saúde, entre outros destinatários.

A iniciativa continua a receber, diariamente, o apoio de inúmeras entidades e pessoas que desejam apoiar os profissionais que estão na linha da frente dos centros de saúde, hospitais, farmácias, lares e de todos os outros locais. Destina-se a apoiar médicos, enfermeiros, farmacêuticos, bombeiros, cuidadores, assistentes operacionais, secretários clínicos, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, e tantos outros, mas, também as forças de segurança, bombeiros, cuidadores, entre outras profissões chamadas a combater a Covid-19.

O movimento responde a um apelo nacional e materializa a resposta de todos os que desejam apoiar quem cuida, reconhecendo que esta crise só será ultrapassada com a participação, a solidariedade e a união de todos.

Os contributos podem realizar-se através de Transferência Bancária para a Conta Solidária ‘Todos Por Quem Cuida’, que tem os seguintes dados:

• Conta CGD número 0646 017662 930

• IBAN PT50 0035 0646 00017662 930 21

• NIB 0035 0646 00017662 930 21

Os donativos em espécie e os pedidos de apoio podem ser comunicados à Comissão de Acompanhamento através dos endereços de correio electrónico [email protected] e [email protected]