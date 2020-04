Mortos por covid-19 recuam para 16 em 24 horas

16 mortos foram contabilizados pela Direcção-Geral da Saúde, que anuncia com este 989 mortos por covid-19 em Portugal. O número de infectados subiu consideravelmente em relação a ontem e ultrapassou os 25.000 casos positivos, são actualmente 25.045, com os 540 registados nas últimas 24 horas, revela o boletim diário. Há 968 doentes internados (menos 12), e destes 172 precisam de cuidados intensivos, mais três do que ontem. São agora 1.519 os doentes recuperados.

O Norte mantém a liderança no número de mortos e de casos, tem mais dez óbitos e 375 casos registados no último dia, totalizando 566 vítimas mortais e 15.090 positivos para o SARS_CoV-2. Lisboa e Vale do Tejo já ultrapassou a região Centro também nas vidas perdidas para a nova doença, 199 (+4). Os casos contabilizados são 5.815 (+ 120). A Região Centro tem 198 óbitos por covid-19 (+2) e 3.389 infectados (+49). O Alentejo, o Algarve, os Açores e a Madeira mantêm os mesmos números de falecimentos, 1, 13, 0 e 12. Quanto aos casos, o número atribuído ao Alentejo foi ajustado, passou dos 214 do boletim de ontem para os 207 (-7). O Algarve registou mais um positivo diagnosticado nestas 24 horas, são actualmente 331. Os Açores têm mais dois, são agora 127, e a Madeira segue sem alteração, nos 86 casos.

Os 16 novos óbitos representam um aumento de 1,6% e os 540 novos casos um crescimento de 2,2% em relação ao documento anterior divulgado pela Direcção-Geral da Saúde, com os dados compilados até às 24 horas de ontem. Há mais 49 doentes recuperados e 3.794 pessoas a aguardar resultados.

De referir que desde o dia 6 de Abril que o país não tinha um registo tão baixo de vítimas mortais em 24 horas.