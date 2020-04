Montepio nomeia José Nunes Pereira como administrador não executivo

O banco Montepio nomeou José Nunes Pereira como administrador não executivo, com efeitos a partir de hoje, comunicou o banco ao mercado.

José Nunes Pereira (reformado do Banco de Portugal) tinha sido indigitado para a função na assembleia-geral de início de dezembro.

O banco Montepio, detido pela Associação Mutualista Montepio Geral, tem como presidente do Conselho de Administração Carlos Tavares, sendo Pedro Leitão o presidente executivo.

Em início de março foi conhecido que o administrador executivo do banco Montepio Carlos Leiria Pinto apresentou a renúncia do cargo, com efeitos a 31 de março, o que segundo o jornal Público estará relacionado com tensões no topo do banco.

Ainda na informação hoje ao mercado, o Montepio divulga a composição atual dos órgãos de administração e fiscalização.

O Conselho de Administração, além de ter Carlos Tavares como presidente, tem como administradores não executivos Manuel Ferreira Teixeira, Amadeu Ferreira de Paiva, Carlos Ferreira Alves, José Nunes Pereira, Pedro Alves, Rui Pedro Heitor e Vítor Martins.

A comissão executiva, presidida por Pedro Leitão, tem como vogais Dulce Mota, Helena Costa Pina, José Sequeira Mateus, Leandro da Graça Silva, Nuno Mota Pinto e Pedro Miguel Ventaneira.

Por fim, a comissão de auditoria é presidida por Manuel Ferreira Teixeira, sendo os membros Amadeu Ferreira de Paiva, Carlos Ferreira Alves, José NunesPereira e Vítor Martins.

O Montepio ainda não publicou os resultados de 2019.

Entre janeiro e setembro de 2018, últimas contas conhecidas, teve lucros de 17,7 milhões de euros, menos 21% do que no mesmo período de 2017.