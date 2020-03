Millennium BCP ajusta entrada de clientes nas agências

O Millennium bcp decidiu ajustar a entrada de clientes que precisem de ir às suas agências bancárias, apelando para que aguardem no exterior até que possam ser atendidos presencialmente, para minimizar riscos de contágio com Covid-19.

“Com o objetivo de proteger clientes e colaboradores, o Millennium bcp decidiu adotar um conjunto de medidas que minimizam os riscos de contágio, entre as quais o ajustamento da entrada dos clientes nas sucursais em função do número de colaboradores disponíveis para, a cada momento, prestar atendimento”, refere o banco num comunicado hoje divulgado.

Com esta medida, prossegue o banco, “evitam-se as concentrações de pessoas nas sucursais e continua-se a assegurar os serviços financeiros aos clientes”.

No comunicado, o banco refere também que os serviços bancários “serão prestados com normalidade, solicitando-se aos clientes que eventualmente precisem de ir às sucursais que compreendam que o aguardar no exterior da sucursal, até que possam ser atendidos presencialmente, protege os clientes, os colaboradores e a comunidade como um todo”.

Neste momento em que “o risco de propagação de Covid-19 é considerado elevado”, o Millennium bcp recomenda que os clientes se desloquem às sucursais “apenas em caso de absoluta necessidade”, sublinhando que “devem privilegiar sempre” a utilização dos canais digitais, nomeadamente a ‘app’ (aplicação) Millennium e o site www.millenniumbcp.pt.

No comunicado refere ainda que, caso os clientes não tenham os códigos de acesso aos canais digitais, poderão obtê-los de imediato no ‘site’ ou numa das mais de 12.000 ATM (multibancos) espalhadas por todo o país.

O banco recomenda também que os clientes optem por “efetuar os pagamentos ou as transferências através da App Millennium”, na qual está também disponível o pagamento via MBWay.

Como segunda alternativa, o Millennium bcp sugere a “utilização do cartão de débito ou crédito”, preferencialmente através da opção ‘contactless’, com a qual apenas terá de aproximar o cartão ao terminal de pagamento.

“A utilização de moeda física deverá, por motivos de higiene, ser considerada como opção de recurso”, frisa a instituição financeira, lembrando que o banco “está bem ciente” da importância de assegurar o funcionamento permanente e seguro dos serviços financeiros “nos tempos conturbados” atuais.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.000 mortos em todo o mundo.