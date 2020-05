Marcelo e Costa almoçam na quinta-feira no Palácio de Belém

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, vão almoçar na quinta-feira no Palácio de Belém, depois da reunião com epidemiologistas no Infarmed, em Lisboa.

De acordo com fonte da Presidência da República, este almoço corresponde ao encontro semanal entre chefe de Estado e primeiro-ministro.

Hoje, os dois fizeram uma visita conjunta à Volkswagen Autoeuropa, durante a qual António Costa propôs que regressem juntos àquela fábrica em Palmela, no distrito de Setúbal, no “primeiro ano do próximo mandato do senhor Presidente da República”, sugerindo que Marcelo Rebelo de Sousa se irá recandidatar nas presidenciais de 2021 e será reeleito.

Depois de ouvir essas palavras, o Presidente da República afirmou: “Nós vamos ultrapassar esta pandemia e os efeitos económicos e sociais este ano, no ano que vem, nos anos próximos. E eu cá estarei, e cá estaremos todos, porque isto é um espírito de equipa que se formou e que nada vai quebrar”.

“Cá estaremos este ano e nos próximos anos a construir um Portugal melhor”, acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.

Interrogado se a atual situação do país e do mundo fez alterar o seu processo de decisão quanto a uma eventual recandidatura, o chefe de Estado considerou que “o que se passa no mundo, o que se passa na Europa e o que se passa em Portugal exige que as pessoas saibam sacrificar os seus interesses pessoais fazendo passar à frente o interesse coletivo”.

A reunião de quinta-feira no Infarmed será a primeira após o fim do estado de emergência, que vigorou em Portugal entre 19 de março e 02 de maio, do qual se transitou para uma situação de calamidade, com início de uma reabertura gradual das atividades e estabelecimentos encerrados devido à pandemia de covid-19.

Até agora, por iniciativa do primeiro-ministro, com o objetivo de partilha de informação, realizaram-se já cinco reuniões técnicas com epidemiologistas com a presença do Presidente da República e do presidente da Assembleia da República e alargadas aos líderes dos partidos com representação parlamentar, sindicais e patronais, inicialmente com frequência semanal e depois quinzenal, a última das quais no dia 28 de abril.

