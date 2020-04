O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, agradeceu hoje ao seu homólogo esloveno, Borut Pahor, a mensagem de solidariedade para com Portugal no combate à covid-19 gravada em português e divulgada nas redes sociais.

De acordo com uma nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa enviou “uma mensagem de agradecimento” a Borut Pahor, em seu nome e do povo português, “reciprocando os votos do Presidente da Eslovénia”.

O chefe de Estado português “sublinhou ainda a importância dos laços que unem os dois países, bem como da cooperação e solidariedade internacional para fazer face a uma epidemia que a todos afeta”, lê-se na mesma nota.

O Presidente da Eslovénia, Borut Pahor, tem divulgado nos últimos dias nas redes sociais Facebook e Twitter mensagens em vídeo dirigidas aos seus homólogos e aos povos de vários Estados-membros da União Europeia, como Irlanda, Itália, França, Alemanha e Espanha, nas respetivas línguas.

Hoje, Borut Pahor divulgou um vídeo em que se dirige a Marcelo Rebelo de Sousa e aos “caros amigos portugueses”, para manifestar, em nome de todos os eslovenos, “solidariedade na luta contra o coronavírus”.

Nesta mensagem gravada em português, Borut Pahor expressa “admiração pelo povo português”, considerando que “nestes tempos difíceis está a demonstrar a determinação, a coragem e a esperança”, e afirma que a Eslovénia “sente a sua tristeza” e “está sinceramente feliz” com os “seus sucessos”. “Vamos nos unir com outras nações e países europeus. Tudo vai ficar bem”, acrescenta.

Borut Pahor, de 56 anos, antigo líder do partido esloveno Sociais-Democratas, é Presidente da Eslovénia desde 2012 e tem participado com Marcelo Rebelo de Sousa nos encontros do Grupo de Arraiolos, constituído por chefes de Estado não executivos da União Europeia.