Mais seis mortes por covid-19 e 192 novos casos positivos em Portugal

Portugal tem mais 192 pessoas infectadas com covid-19, cujos resultados foram confirmados nas últimas 24 horas. No mesmo período de tempo, morreram mais seis pessoas com a doença causada pelo SARS-CoV-2.

Assim, segundo o relatório da DGS, há já 34.885 pessoas com teste positivo para a covid-19, das quais 1.485 faleceram e 21.156 recuperaram, o que significa que permanecem 13.729 pessoas com casos activos.

Há ainda a registar que 1.603 continuam a aguardar pelos resultados laboratoriais.

De referir que a Madeira é a única região do país que mantém números estáveis há tanto tempo, nomeadamente com os 90 casos, a grande maioria dos quais já recuperados e nenhuma vítima mortal, também caso único.

Dos números de ontem para hoje, saliente-se os Açores que passaram de 141 casos para 142, destacando-se ainda a região de Lisboa a Vale do Tejo que tem cinco das seis mortes nas últimas 24 horas.