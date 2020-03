Mais 20 mortos em Portugal por covid-19

Portugal soma mais 20 mortos por Covid 19 nas últimas 24 horas, subindo para 160 o número de óbitos devido ao novo coronavírus. Ao todo estão infectadas 7.443 pessoas, mais 1.015 do que ontem, revelam os dados mais recentes da Direcção-Geral de Saúde (DGS). Aguardam resultados laboratoriais 4.610 pessoas e há ainda 188 doentes internados nos cuidados intensivos, dos 627 que estão internados nos hospitais do país.

Os 20 mortos por covid-19 do último dia registaram-se novamente no Norte, Centro e Lisboa e Vale do Tejo. A Região Norte registou nove mortos, subindo agora para 83 os óbitos nesta região. Na zona Centro e Lisboa e Vale do Tejo foram cinco casos em cada, subindo a região Centro para 40; e Lisboa e Vale do Tejo para 35.

No número de infectados, a Madeira surge com 46 casos, mais dois do que ontem, embora os números sejam diferentes dos apresentados pela Região, que ontem às 18 horas dava conta de 40 casos apenas. Nos Açores, o boletim diário da DGS dá conta de uma subida de sete casos, sendo agora 48 os registados no arquipélago vizinho. O Norte é onde continuam a existir mais positivos, com mais 651 casos nas últimas 24 horas, são agora 4.452. No Centro os infectados são 911 (+127); e em Lisboa e Vale do Tejo 1.799 (+222). Os casos subiram em cinco no Alentejo, para 50; e em 21 no Algarve, para 116.

Os casos recuperados mantêm-se nos 43. Desde 1 de Janeiro são já 52.086 casos suspeitos em Portugal.