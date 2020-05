Mais 16 mortos em Portugal nas últimas 24 horas

Em Portugal já morreram 1.023 pessoas por Covid-19, mais 16 mortes do que ontem. O número está a ser avançado agora por Marta Temido, Ministra da Saúde, na habitual conferência de imprensa para actualização dos números da Covid-19 no país. Actualmente o número de infectados com o novo coronavírus é de 25.190.

Marta Temido revela que são 1.671 os casos recuperados e que, à data, contam-se 855 doentes internados.

Na conferência de imprensa diária sobre a covid-19, a ministra da Saúde explicou que desde o dia 25 de abril foram detectados 422 casos duplicados, o que justifica que hoje se registe um número de casos inferior ao que tinha sido anunciado na sexta-feira.

A ministra disse que o número de casos a considerar na sexta-feira é 24.987.