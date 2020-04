MAI distribui 122 mil máscaras pelas Forças e Serviços de Segurança

O Ministério da Administração Interna (MAI) está a distribuir um total de 122 mil máscaras aos elementos das Forças e Serviços de Segurança, da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) e de outras entidades na sua tutela.

“No âmbito do combate à pandemia Covid-19, na quarta-feira foram entregues 52 mil máscaras à GNR e outras 52 mil à PSP, enquanto o SEF recebeu 7 mil e a ANEPC 10 mil. As restantes 1.000 máscaras foram para outras entidades do Ministério”, adianta o MAI em nota de imprensa.

O executivo realça que, “depois de uma entrega inicial de 10 mil unidades às Forças e Serviços de Segurança, na terça-feira foram distribuídas mais 30 mil, elevando assim o total de máscaras para as 162 mil desde o início da sua intervenção nesta crise sanitária”.