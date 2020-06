Lojas da Galp passam a estar na Glovo

As lojas da Galp passaram a estar disponíveis na aplicação Glovo, reforçando “os canais de acesso dos consumidores aos produtos das lojas por via digital”, segundo um comunicado hoje divulgado.

“O cabaz de produtos disponíveis inclui desde mercearias, ‘snacks’, bebidas ou pão quente, até produtos de higiene e cuidado pessoal, inclusive artigos para as crianças que estão disponíveis nestes espaços da Galp”, indicou a empresa.

O grupo recorda que “a maior fatia das lojas encontra-se localizada na grande Lisboa, incluindo Loures, Cascais, Estoril, Amadora, e no grande Porto -- abrangendo Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Gondomar e Póvoa do Varzim”, salientando que a rede disponível na Glovo “vai também incluir as cidades de Viseu, Leiria e Évora”.