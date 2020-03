Lisboa vai ter novas unidades de diagnóstico no Lumiar e Parque das Nações

Duas unidades de diagnóstico do novo coronavírus vão abrir no fim de semana em Lisboa, no Lumiar e no Parque das Nações, e terão capacidade para fazer cerca de 500 análises diárias, anunciou hoje a autarquia.

Segundo um comunicado do município, os testes nas duas unidades serão feitos aos cidadãos que tenham prescrição médica passada em unidades do Serviço Nacional de Saúde e serão gratuitos.

Uma das unidades de diagnóstico será instalada na Escola Básica Quinta dos Frades, no Lumiar. A outra unidade será um “centro de rastreio Móvel (’drive-thru’) no Parque das Nações.

As unidades serão instaladas pela autarquia e pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.

Na nota da Câmara de Lisboa é referido que a unidade a instalar na Escola Básica Quinta dos Frades terá capacidade para realizar entre 300 a 400 testes e funcionará com dois médicos e seis técnicos laboratoriais.

O Centro de Rastreio Móvel ficará instalado no parque de estacionamento junto à Rua Vitorino Magalhães Godinho e terá capacidade para 150 análises diárias, podendo este número aumentar de acordo com as necessidades.

Os dois centros inserem-se numa rede de 10 unidades, a serem instaladas nos concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, no âmbito da rede partilhada de recursos entre os 18 municípios.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 189 mil pessoas, das quais mais de 7.800 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 81 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 146 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje número de casos confirmados de infeção para 448, mais 117 do que na segunda-feira, dia em que se registou a primeira morte no país.

Das pessoas infetadas em Portugal, três recuperaram.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou uma reunião do Conselho de Estado para quarta-feira, para discutir a eventual decisão de decretar o estado de emergência.

Portugal está em estado de alerta desde sexta-feira, e o Governo colocou os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.

Entre as medidas para conter a pandemia, o Governo suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas desde segunda-feira e impôs restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.

O Governo também anunciou o controlo de fronteiras terrestres com Espanha, passando a existir nove pontos de passagem e exclusivamente destinados para transporte de mercadorias e trabalhadores que tenham de se deslocar por razões profissionais.

O Governo declarou hoje estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.