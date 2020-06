Lisboa e Vale do Tejo com 84% dos novos casos de covid-19

A região de Lisboa e Vale do Tejo concentrou hoje 84% dos novos casos diários de covid-19, registando 282 das 336 novas infecções reportadas, com o concelho de Sintra a ultrapassar a ‘barreira’ dos 2 mil casos.

Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal divulgado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), dos casos reportados nas últimas 24 horas, 84% registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), região que na terça-feira já tinha concentrado 78,6% das novas infecções, 86,7% na segunda-feira, 90,75% no domingo e 76% no sábado.

Dos 336 novos casos, LVT registou 282, a região Norte 38, o Centro nove, o Algarve seis e o Alentejo tem mais um caso.

Continuam sem ser reportadas novas infecções nas Regiões Autónomas dos Açores (que continua com 143 casos) e da Madeira (90).

Relativamente aos óbitos, desde terça-feira foi apenas registado um morto, para um total de 1.523 desde o início da contagem em Portugal.

A morte ocorrida desde terça-feira aconteceu na região de LVT.

Comparando com os dados de terça-feira, LVT tem agora um total de 15.646 casos, a região Norte tem mais 38 casos, 11,3% dos novos infectados, para um total de 17.179, e o Centro tem nove novos casos, representando 2,7% dos novos infectados, para um total de 3.913.

No Algarve foram reportados seis novas infecções por covid-19, representando 1,8% dos novos casos, para um total de 413, enquanto o Alentejo registou apenas um novo caso, representando 0,3%, para um total de 288.

Lisboa continua a ser o concelho com mais casos, num total de 2.940, mais 18 do que na terça-feira.

Também na Área Metropolitana de Lisboa, o concelho de Sintra passou hoje para 2.020 casos e continua a ser o município com mais casos diários de novas infecções, tendo sido reportadas mais 37.

Ainda na AML, Loures tem 1.512 (+20), a Amadora está com 1.309 (+19), Odivelas com 830 (+13), Cascais com 741 (+11), Vila Franca de Xira com 596 (+8), Oeiras com 585 (+9), Seixal com 512 (+7) e Almada com 510 (+5).

Dos cinco concelhos da região Norte com mais infectados, apenas foram registadas novas infecções em Vila Nova de Gaia, que tem mais cinco casos, para um total de 1.605.

O Porto permanece com 1.414, Matosinhos com 1.292, Braga com 1.256 e Gondomar com 1.093.

A Direcção-Geral da Saúde realça que os números apresentados referem-se ao total de notificações médicas no sistema SINAVE (excluindo notificações laboratoriais), pelo que podem “não corresponder à totalidade dos casos por concelho”.

Na conferência de imprensa de hoje de balanço da pandemia de covid-19 em Portugal, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, salientou que LVT continua a ser a região do país que “concentra maior atenção” das autoridades de saúde, representando actualmente cerca de 40% do total de testes feitos por dia no país.

“De 1 a 16 de Junho, registou-se um acumulado de 4.153 novos casos em Lisboa e Vale do Tejo, o que, apesar de tudo, se traduziu numa redução dos doentes em enfermaria de 6% e num aumento de doentes em cuidados intensivos de 7%”, disse.

Na conferência de imprensa, a directora-geral da Saúde revelou ainda a existência de um foco de covid-19 no Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa.

Segundo Graça Freitas, foram “identificados casos em dois profissionais de saúde, assintomáticos” e, “na sequência desta testagem, procuraram-se outros”, tendo os doentes identificados com infecção sido transferidos para outras unidades.

Os dados da DGS indicam um total de 1.523 mortes relacionadas com a covid-19 e de 37.672 casos confirmados.

Em comparação com os dados de terça-feira, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 0,1%. Já os casos de infecção subiram 0,9%.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 443 mil mortos e infectou mais de 8,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de Dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.