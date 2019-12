Jovem confessa assalto à mão armada a pastelaria em Aveiro

Um jovem de 24 anos confessou hoje no Tribunal de Aveiro ter assaltado à mão armada uma pastelaria, naquele concelho, juntamente com dois cúmplices, que faltaram à primeira sessão do julgamento sem dar justificação.

Além deste assalto, o arguido, que se encontra em prisão preventiva, admitiu ainda o envolvimento no furto e incêndio de uma viatura, optando por não falar quanto a outros ilícitos que lhe são imputados.

Relativamente ao assalto à pastelaria, ocorrido a 20 de fevereiro de 2019, o jovem disse que “não foi nada organizado”, adiantando que ele e outro arguido entraram no estabelecimento munidos com uma pistola de ar comprimido e fugiram com a gaveta da caixa registadora, que tinha cerca de 200 euros em dinheiro.

“Estou arrependido. Foi uma coisa que não devia ter feito. As coisas foram feitas por falta de consciência. A gente não tinha dinheiro para comer, nem para as coisas do dia-a-dia”, afirmou o suspeito.

O jovem confessou ainda ter furtado no dia 15 de fevereiro, com os outros dois acusados, uma viatura do interior de uma garagem situada na Gafanha da Nazaré, em Ílhavo, para a tentar vender, mas como não encontraram comprador, acabaram por deitar fogo ao carro no dia seguinte, na praia da Vagueira.

Os arguidos são ainda suspeitos de terem realizado dois abastecimentos de combustíveis sem pagar no dia 15 de fevereiro.

O trio foi intercetado pela Polícia Judiciária no dia 22 de fevereiro, tendo sido apreendidos 13 gramas de haxixe e a pistola de ar comprimido que terá sido usada no assalto.

O arguido que compareceu hoje em tribunal é ainda suspeito de ter assaltado, desta feita sozinho, uma residência, no dia 05 de março, levando uma coluna de som, uma consola de jogos eletrónicos e um telemóvel.

O trio está acusado de um crime de roubo, dois de furto, um de incêndio e um de detenção de arma proibida.

Dois dos acusados respondem ainda por um crime de condução ilegal e um deles também está acusado de um crime de tráfico de estupefacientes e dois crimes de furto.