José Carlos Sítima é novo presidente do Conselho de Administração do Santander Portugal

José Carlos Sítima é o novo presidente do Conselho de Administração do Banco Santander Totta, na sequência de registo de alteração de funções comunicado pelo Banco de Portugal, anunciou hoje a instituição financeira em comunicado.

José Carlos Sítima, de 74 anos, é licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa e natural de Viana do Alentejo.

O novo presidente do Conselho de Administração foi desde 1995 administrador dos bancos do Grupo Champalimaud (Sottomayor, Totta, Crédito Predial e Chemical), tendo transitado para o Grupo Santander com a operação de venda de parte daqueles bancos feita no ano 2000.

“Daí para cá, José Carlos Sítima continuou ininterruptamente na administração executiva do Santander Portugal até 2019, ano em que foi nomeado primeiro vice-presidente do banco, passando agora a exercer o cargo de presidente do Conselho de Administração”, afirma o banco no comunicado.

O anterior presidente do Conselho de Administração do banco Santander Totta, António Vieira Monteiro, morreu no dia 18 de março, em Lisboa, aos 73 anos.

Em resultado da sua morte, segundo um comunicado do banco enviado na altura à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Conselho de Administração do Santander Totta ficou reduzido a 14 membros e as reuniões do Conselho de Administração passaram a ser presididas pelo então vice-presidente não executivo José Carlos Brito Sítima.

Vieira Monteiro era ‘chairman’ do banco Santander Totta desde início de 2019, depois de ter ocupado o lugar de presidente executivo (CEO) entre 2012 e o ano passado, cargo em que foi substituído por Pedro Castro Almeida.