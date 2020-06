Não houve vencedores no sorteio desta terça-feira do concurso do Euromilhões, pelo que na próxima sexta-feira estará em jogo um prémio de 28 milhões de euros.

No sorteio de hoje foram registos cinco segundos prémios e nove terceiros prémios, nenhum deles registado em Portugal.

Recorde-se que os números sorteados foram o 10 - 12 - 22 - 26 - 49 e as estrelas 7 - 11.