O ISEC Lisboa - Instituto Superior de Educação e Ciências, prepara-se para retomar as actividades presenciais de forma gradual e faseada, com as aulas práticas e laboratoriais a terem início no próximo dia 11 de Maio.

De acordo com as directrizes do Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, e após o anunciado levantamento do Estado de Emergência nacional, o ISEC Lisboa anuncia que vai retomar, de forma gradual e faseadamente, as actividades lectivas práticas e laboratoriais que não podem ser substituídas pelo regime de ensino a distância, assim como as aulas de preparação para avaliações e/ou exames.

As aulas teóricas e teórico-práticas, sempre que possível, permanecerão a ser ministradas em regime de ensino a distância até ao final do presente ano lectivo.

Atento às orientações das autoridades de saúde nacionais e do Governo português, o ISEC Lisboa está a proceder à desinfecção de todos os seus edifícios e salas, garantindo que são cumpridas as recomendações gerais de prevenção da infecção por Covid-19, como o distanciamento social e etiqueta respiratória, através da redução para ¼ da capacidade das salas de aulas, novas regras de funcionamento dos Serviços Académicos, Biblioteca do Campus e bar, reforço da higienização do espaços e superfícies, entre outras acções.

As actividades presenciais no ISEC Lisboa – laborais e lectivas – serão retomadas de forma gradual e faseada até ao final do ano lectivo 2019/2020, tendo sempre em conta as recomendações gerais de segurança e o bem-estar de alunos e funcionários.