O Instituto Português de Oncologia (IPO) de Coimbra implementa a partir de segunda-feira dois postos de atendimento prévio para avaliação da situação dos doentes e acompanhantes, na sequência da Covid-19.

“Atendendo à actual situação do Covid-19, informa-se que, a partir do próximo dia 16 de Março, o IPO de Coimbra implementará dois postos de atendimento prévio (PAP) para avaliação da situação dos doentes e acompanhantes, reforçando a protecção de todos: doentes e profissionais de saúde”, refere uma nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Além disso, o “acesso de viaturas e pessoas ao IPO de Coimbra processar-se-á apenas pela Portaria Principal, na Avenida Bissaya Barreto, pelo que todas as outras entradas de acesso à instituição estarão encerradas”.

“Aproveita-se, também, a oportunidade para reforçar a informação que foram suspensas temporariamente as visitas nos serviços de internamento e os acompanhantes nas consultas, tratamentos e exames. Queremos prevenir e, principalmente, zelar pela segurança de todos. Certos da compreensão dos nossos doentes, familiares e de toda a comunidade, o Conselho de Administração expressa o seu agradecimento”, conclui a nota de imprensa.

Também o Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC.NRC) anunciou a suspensão das actividades de Rastreio de Cancro de Mama na Região Centro.

“Deste modo, com vista a reduzir os riscos de exposição e contágio epidemiológico por novo coronavírus (Covid-19), e no cumprimento das orientações da Direcção Geral de Saúde, a LPCC.NRC desconvocará para rastreio todas as mulheres a quem já foi remetida uma carta convocatória. Nos concelhos onde o rastreio está a decorrer, este vai ser suspenso já a partir de segunda-feira próxima (16 Março). Nos concelhos que aguardam a chegada posterior do rastreio, informa-se que, devido a estas circunstâncias, o mesmo chegará com previsíveis atrasos”, refere uma nota de imprensa enviada à Lusa.

No que se refere às consultas de aferição (nos casos em que se verifica a necessidade de repetição do exame para esclarecer alguma dúvida), “a LPCC.NRC deliberou que todas as marcações feitas, até ao momento, serão cumpridas nas semanas mais próximas”.

O Grupo de Saúde Sanfil também anunciou que se encontra a ajustar as actividades de saúde nas suas unidades.

“Este plano tem como objectivos diminuir o risco de exposição de utentes e profissionais e define um conjunto de orientações de modo a que tal possa acontecer. A Covid-19 é uma doença em fase de pandemia que urge combater com todos os recursos disponíveis, pelo que contamos com a colaboração de todos os utentes e profissionais”.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detectado em Dezembro, na China, e já provocou mais de 4.900 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infectados ultrapassa as 140.000 pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 112 casos confirmados.