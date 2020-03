O estado de emergência decretado pelo governo português é o assunto em destaque nas capas dos jornais nacionais desta sexta-feira, 20 de Março.

O Público sugere um guia para sobreviver ao estado de emergência face às novas medidas decretadas pelo governo para conter o surto e salvar a economia, explicando o que as pessoas podem e não fazer enquanto vigorar o estado de emergência.

O Jornal de Notícias destaca o fecho de restaurantes, cafés e lojas e deixa alertas à população: Doentes ou em vigilância activa incorrem em crime de desobediência se falharem isolamento, Costa admite multas se a população não cumprir recomendações, Actividades empresariais sem atendimento ao público continuam a laborar, PSP vigia entradas no Porto e Lisboa, Supermercados online estão congestionados e adiam entrega de encomendas, quiosques ficam abertos e Imprensa pede plano de resgate, para além da lista de todas as medidas anunciadas pelo governo.

O Correio da Manhã salienta que a emergência aperta regras para idosos. O presidente do Sporting, Varandas, regressa o serviço no exército, uma vez que os médicos militares na reserva estão a ser chamados e há uma idosa de 94 anos, residente em Ovar que morreu infectada pelo filho.

Habituem-se, revela o Jornal I, referindo-se às medidas tomadas pelo Governo português: Há uma lista do que se pode e não fazer para sobreviver ao Covid-19 e ao estado de emergência decretado.

O Diário de Notícias refere que o Covid-19 mudou os hábitos dos portugueses, mas nas aldeias do interior, os hábitos demoram a mudar. Os polícias estarão nas ruas com altifalantes e drones. A PSP e a GNR terão um papel crucial para fazer cumprir as ordens decretadas pelo estado de emergência e manter a ordem pública.