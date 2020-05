Hotéis Solverde reabrem gradualmente a partir de 2 de Junho

Os hotéis do grupo Solverde anunciaram hoje a retoma gradual da actividade a partir de terça-feira, 2 de Junho, “seguindo todas as orientações da Direcção-Geral da Saúde (DGS) e do Turismo de Portugal” no âmbito da pandemia covid-19.

O arranque será dado com a reabertura do Hotel Apartamento Solverde (Espinho) e do Hotel Solverde Spa & Wellness Center (Vila Nova de Gaia), em 02 de junho, seguindo-se o Hotel Casino Chaves em 05 de junho e o Hotel Algarve Casino em 09 de junho.

O grupo hoteleiro garante que a reabertura será feita “seguindo todas as orientações” da DGS e do Turismo de Portugal, “no que respeita às condições de higiene e segurança dos seus clientes e colaboradores”.

“As reaberturas dos Hotéis Solverde, que já possuem o certificado ‘Clean & Safe’ do Turismo de Portugal, são acompanhadas de um conjunto de medidas sanitárias, que incluem a limitação da capacidade das unidades, a implementação de circuitos de circulação e a colocação de acrílicos de proteção nas receções, para assegurar o distanciamento físico, o reforço dos procedimentos e da frequência de limpeza e higienização, nomeadamente das piscinas, entre várias outras medidas”, pode ler-se no comunicado.

De acordo com a empresa, até 15 de julho os hóspedes do Hotel Algarve Casino terão direito a toldo e duas espreguiçadeiras na praia.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 346 mil mortos e infetou mais de 5,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Quase 2,2 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.342 pessoas das 31.007 confirmadas como infetadas, e há 18.096 casos recuperados, de acordo com a DGS.