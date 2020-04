Governo prolonga controlo de pessoas nas fronteiras até 14 de Maio

O Governo aprovou hoje uma resolução que prolonga até 14 de Maio a reposição, “a título excepcional e temporário”, do controlo de pessoas nas fronteiras devido à pandemia covid-19, “sendo esta medida reavaliada a cada 10 dias”.

Segundo o comunicado do Conselho de Ministros, foi também aprovada “a entrada e saída do território nacional das aeronaves e do pessoal a afectar à respetiva operação e manutenção, no âmbito do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR)”.

“Estando em fase de conclusão o concurso público internacional para a locação de 26 meios aéreos, torna-se necessário permitir a entrada em território nacional e saída das aeronaves que integrarão o DECIR, assim como do pessoal afecto à operação e manutenção dos meios aéreos”, acrescenta a nota.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infectou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 89 mil.

Dos casos de infecção, mais de 312 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em Dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 409 mortes, mais 29 do que na véspera (+7,6%), e 13.956 casos de infecções confirmadas, o que representa um aumento de 815 em relação a quarta-feira (+6,2%).

Dos infectados, 1.173 estão internados, 241 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 205 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de Março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de Março e até ao final do dia 17 de Abril, depois do prolongamento aprovado no dia 2 de Abril na Assembleia da República.

Além disso, o Governo declarou no dia 17 de Março o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.