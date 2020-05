Governo faz avaliação positiva no país, mas diz que há preocupação com Lisboa

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje que a avaliação do desconfinamento é positiva para a generalidade do país, mas “motivo de preocupação” na evolução na Área Metropolitana de Lisboa.

António Costa falava no final do Conselho de Ministros no qual foi feita “a avaliação do conjunto das medidas de desconfinamento” que têm vindo a ser adotadas devido à pandemia.

“A avaliação que fazemos é positiva para a generalidade do pais, havendo motivo de preocupação no que diz respeito à evolução na área metropolitana de Lisboa”, assumiu.