Governo e parceiros sociais voltam hoje à concertação social

O Governo e os parceiros sociais voltam hoje à concertação social, à distância, para analisar a situação causada pela pandemia da covid-19 e para preparar o próximo Conselho Europeu, foi divulgado.

A reunião da Comissão Permanente de Concertação Social, que esteve inicialmente marcada para a tarde, foi antecipada para a manhã a pedido do Governo.

A antecipação da reunião de concertação social foi feita “por motivos imprevistos de agenda” do primeiro-ministro, António Costa.

A reunião de concertação social realiza-se por videoconferência, à semelhança das últimas, e contará com a participação do primeiro ministro e de representantes do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Ministério da Economia, Ministério do Trabalho, Ministério da Agricultura e da secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais.