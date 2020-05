Governo disponível para apoiar Igreja nas celebrações do 13 de Maio

A ministra da Saúde disse hoje que o Governo está disponível para apoiar a Igreja Católica na definição das regras das celebrações do 13 de Maio, em Fátima, considerando que há uma diferença entre peregrinos e celebrantes.

“O que o Ministério da Saúde ontem [sábado] pretendeu explicitar é que há uma diferença entre peregrinos e celebrantes e aquilo que a Igreja Católica definiu muito concretamente foi a sua intenção que este ano, num contexto de prudência e especial cautela, as celebrações acontecessem num quadro específico. E nós estamos, obviamente, totalmente disponíveis para apoiar a Igreja Católica ajudando à definição das regras específicas para essas celebrações”, disse Marta Temido.

A ministra, que falava na conferência de imprensa diária de apresentação dos dados sobre a covid-19, disse no sábado que as celebrações do 13 de Maio, em Fátima, são “uma possibilidade”, desde que sejam uma opção dos organizadores e cumpridas as regras sanitárias.

“Se essa for a opção de quem organiza as celebrações, de organizar uma celebração do 13 de Maio onde possam estar várias pessoas, desde que sejam respeitadas as regras sanitárias, isso é uma possibilidade”, disse a governante, em entrevista à SIC.

Hoje, a governante referiu que uma das últimas resoluções do Conselho de Ministros prevê, precisamente, que os membros do Governo responsáveis pela Administração Interna e pela Saúde possam autorizar a realização de determinadas celebrações ou eventos.

“Mas não se confunda celebrantes com peregrinos, da mesma forma que noutros contextos houve uma utilização daquilo que eram as faculdades conferidas por determinados instrumentos normativos, mas nenhum evento aconteceu da mesma forma que tinha acontecido antes”, acrescentou.

Fonte do gabinete de comunicação do Santuário de Fátima disse hoje à Lusa que foi “apanhado de surpresa pelas declarações do Governo” sobre as celebrações religiosas de 12 e 13 de maio e que “está a reunir todos os elementos para tomar uma posição” sobre essas celebrações.

No dia 06 de abril, o Santuário de Fátima anunciou que a Peregrinação Internacional Aniversária de Maio será este ano celebrada sem a presença física de peregrinos, devido à Covid-19, mas que se mantêm as principais celebrações, sendo transmitidas pelos meios de comunicação social.

Portugal regista hoje 1.043 mortos relacionadas com a covid-19, mais 20 do que no que sábado, e 25.282 infetados (mais 92), segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde.