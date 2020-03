Governo difere prestações de subsídios do QREN e do PT 2020 por um ano

O Governo diferiu por um ano as prestações de subsídios reembolsáveis, atribuídas no âmbito do Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN) ou do Portugal 2020 (PT 2020), para empresas, independentemente das quebras registadas, devido ao impacto da covid-19.

De acordo com uma resolução do Conselho de Ministros, foi assim determinado o diferimento “por um período de 12 meses das prestações vincendas até 30 de setembro de 2020, relativas a subsídios reembolsáveis atribuídos no âmbito de sistema de incentivos do Quadro de Referência Estratégico Nacional ou do Portugal 2020, sem encargos de juros ou outra penalidade para as empresas beneficiárias”.

Esta alteração vem alargar a abrangência da medida a todas as empresas, independentemente de qualquer quebra na faturação ou de reservas.