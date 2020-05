GNR deteve 475 pessoas e detectou mais de 3.600 infracções rodoviárias numa semana

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve numa semana 475 pessoas, entre os quais 116 por condução sem habilitação e 55 por condução sob o efeito do álcool e detectou mais de 3.600 infracções rodoviárias.

Em comunicado hoje divulgado sobre as acções de prevenção, combate à criminalidade e à sinistralidade rodoviária, realizadas entre os dias 1 e 7 de Maio, a GNR destaca que entre os 475 detidos estão 21 por tráfico de droga, nove por furto e roubo, seis por posse ilegal de arma, dois por ameaça e coacção, outros dois pelo crime de violência doméstica, um por posse de arma proibida, um por incêndio e um por homicídio.

A GNR apreendeu ainda 346 doses de heroína, 239 doses de haxixe, 57 doses de cocaína, 13 armas de fogo e 17 armas brancas e 330 munições de diversos calibres.

Durante as acções de fiscalização foram também apreendidos, 75,9 quilos de tabaco, 279 quilos de pescado, 150 quilos de bivalves e três veículos.

Na área de fiscalização de rodoviária, os militares detectaram 3.608 infracções, destacando-se 2.622 excessos de velocidade, 195 por falta de inspecção periódica obrigatória, 149 por falta de seguro, 145 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização.

Foram igualmente detectadas 125 infracções pelo uso indevido do telemóvel, 89 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 84 por falta ou incorrecta utilização do cinto de segurança e/ ou sistema de retenção para crianças e 21 relacionadas com tacógrafos.