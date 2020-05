GNR comemora este domingo 109.º aniversário em modo digital

A GNR comemora no domingo o seu 109.º aniversário com um programa exclusivamente digital que será transmitido ao longo do dia no Facebook, uma celebração ‘online’ devido à pandemia de covid-19, foi hoje anunciado.

As comemorações incluem o hastear da bandeira, pelas 08:00, e uma homenagem aos mortos, uma hora depois.

Às 10:00 haverá uma iniciativa intitulada “A GNR e a covid-19”, seguindo-se os discursos institucionais do comandante-geral da GNR, ministro da Administração Interna, primeiro-ministro e Presidente da República.

Mensagens de figuras públicas, “Memória do Guarda”, “A Guarda(r) além-fronteiras” preenchem o programa de comemorações durante a tarde, que encerará” com a atuação de um quarteto de cordas, intitulada “Música no palácio”.