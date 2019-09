GNR apreendeu 431 quilos de tabaco por contrabando em Lisboa

A Unidade de Acção Fiscal, através do Destacamento de Acção Fiscal de Lisboa, no passado domingo, dia 1 de setembro, deteve três homens com idades compreendidas entre os 27 e 55 anos, e apreendeu 431 quilos de tabaco para cachimbo de água, em Lisboa.

No decorrer de uma acção de fiscalização rodoviária, no âmbito do combate à fraude e evasão fiscal, foram ainda interceptados dois veículos, nos quais foram detectadas 11 malas de viagem, contendo no seu interior 431 embalagens de tabaco para cachimbo de água, sem qualquer tipo de documentação de transporte e comercialização. Caso o produto entretanto apreendido viesse a ser introduzido no consumo, teria provocado uma fraude tributária em valor superior a 23 mil euros.

Os suspeitos permanecem detidos nas instalações da GNR até serem presentes hoje, dia 3 de setembro, ao Tribunal Judicial de Lisboa, para aplicação de medidas de coacção.

A acção contou ainda com a colaboração do Comando Territorial de Lisboa.