Gaia aprova intervenções em empreendimentos sociais superiores a 28 milhões de euros

A Câmara de Vila Nova de Gaia aprovou hoje um pacote de investimentos superior a 28 milhões de euros para empreitadas em empreendimentos sociais do concelho, projetos que têm comparticipação europeia e arrancam este ano, disse o presidente da autarquia.

Em causa estão arranjos de fachadas, telhados, substituição de placas de amianto e troca de caixilharias, entre outros.

O pacote que junta obras de empreendimentos das 15 freguesias do concelho de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, totaliza 28 milhões de euros (mais IVA), sendo que alguns projetos entraram agora em fase de concurso público e outros têm de ser remetidos para análise do Tribunal de Contas.

“As obras começam este ano. É essa a minha expectativa. Aliás, se não começarem corremos o risco de perder financiamento [comunitário]”, referiu o presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues.

Numa reunião que decorreu por videoconferência e com apenas o presidente da Câmara, técnicos de apoio em número limitado e jornalistas no salão nobre, e vereadores em casa, devido à pandemia do novo coronavírus, esta tarde também foram aprovados protocolos com o Ministério da Administração Interna (MAI) para edificação ou requalificação de quartéis da GNR e da PSP.

No total a Câmara de Vila Nova de Gaia prevê investir cerca de 2,6 milhões de euros nestes projetos.

O primeiro deles é a reabilitação do posto da PSP de Vila Nova de Gaia, obra que inclui arranjos no exterior e melhorias nos acessos, estando orçada em cerca de 500 mil euros, verba paga a meias pela autarquia e pelo MAI.

Soma-se a reabilitação do quartel da GNR de Avintes, na qual a autarquia de Gaia não terá participação financeira, estando essa a cargo da tutela, mas fornecerá os projetos.

Quanto ao quartel da GNR de Arcozelo, edifício a construir num terreno cedido pela junta de freguesia local, este será pago a 100% pela câmara municipal, num total a rondar os 1,6 milhões de euros. Ao MAI caberá fornecer o projeto tipo.

Por fim, o atual quartel da GNR dos Carvalhos merecerá uma reabilitação integral interior e exterior, sendo que a obra relacionada com o espaço público (ruas e acessos) deverá custar cerca de 300 mil euros, sendo da responsabilidade da autarquia, enquanto a requalificação do quartel custará cerca de um milhão de euros, 50% pagos pela Câmara e 50% pela tutela.