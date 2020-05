A Câmara de Comércio Portugal-China PME (CCPC-PME), que pretende apoiar pequenas e médias empresas interessadas em exportar e importar de e para a China foi formalmente constituída nesta semana, estando já prevista a criação de “fundos de investimento”.

Segundo um comunicado enviado hoje à Lusa pela CCPC-PME, a câmara de comércio foi formalizada na quinta-feira no Cartório Notarial de Condeixa-a-Nova e tem como destinatário “o vasto campo das PME interessadas em exportar e importar de e para a China”.

O documento refere que a CCPC-PME terá uma sede na vila de Condeixa, num espaço cedido pelo município, assim como delegações em Lisboa e no Porto.

Da mesma forma, “individualidades em Macau, Pequim e Shangai e nas províncias chinesas de Henan, Hainan e Shangdong já acordaram em criar delegações da CCPC-PME nas respetivas regiões”.

O conselho executivo desta câmara de comércio Portugal-China é presidido por Y Ping Chow, presidente da Liga dos Chineses em Portugal e representante da Comunidade Chinesa no Alto Comissariado da Migração, enquanto conselho estratégico é chefiado por Bian Fang, presidente do conselho de administração do Bison Bank, uma entidade financeira de capital chinês que opera em Portugal.

O comunicado aponta que já foi apresentado um primeiro programa de trabalho que pretende a criação de fundos de investimento para os sectores agroalimentar e do turismo, assim como “a criação de uma ‘Casa de Portugal’ num das maiores plataformas de venda online”.

A estrutura da CCPC-PME conta com nomes como antigo secretário de Estado da Internacionalização Jorge Costa Oliveira, o antigo conselheiro do Presidente da República Jorge Portugal, os deputados António Gameiro e José Cesário, o advogado e ex-deputado Vitalino Canas, o director-executivo da Comunidade de Tâmega e Sousa Telmo Pinto, o juiz-conselheiro Júlio Pereira, o advogado e ex-secretário de Estado do PSD Montalvão Machado e o empresário e ex-autarca Carlos Pinto.