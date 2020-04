Fidelidade reforça campanha em plena pandemia Covid-19

Inspirada no momento actual da pandemia Covid-19 e procurando superar as adversidades para que a vida não pare, a Fidelidade vai lançar uma nova edição da campanha institucional ‘A Fidelidade continua’.

Reforçando o seu compromisso de “acompanhar, em qualquer momento e em qualquer lugar as pessoas”, a campanha da Fidelidade, que foi inicialmente lançada após os grandes incêndios e a tempestade Leslie que afectaram o país, é agora adaptada ao momento presente que Portugal vive, dando ênfase à “missão da Seguradora, de estar sempre presente, e pretendendo ser um sinal de esperança no futuro”.

Para Sérgio Carvalho, director de marketing da Fidelidade, a nova campanha é um “reforço do nosso compromisso para com o país, numa altura em que tanto precisa. É a certeza de que estaremos aqui e onde for necessário, dispostos a dar sempre mais um passo pelos outros, continuando a assistir, cuidar e proteger para que a vida não pare”.

Com abrangência multimeios ao longo de três semanas, e desenvolvida pela agência Ivity, a campanha ‘A Fidelidade continua’ estará também presente nas ruas de cada cidade para também apoiar aqueles que continuam todos os dias e que possam sentir a presença da Seguradora.