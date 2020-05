O presidente da Federação das Pescas dos Açores (FPA), Gualberto Rita, disse hoje ser “imprescindível” fazer testes de despiste à covid-19 a todos os pescadores da região, de modo a garantir a “tranquilidade” da população.

“Para nós, é imprescindível que os testes sejam feitos a todos os pescadores, como é obvio, principalmente aos que são desembarcados”, disse o presidente da FPA à agência Lusa.

Gualberto Rita salientou que a medida é “importante” para transmitir “tranquilidade” à população, sobretudo nas ilhas que “não foram afetadas” pelo novo coronavírus, caso das Flores, Corvo e Santa Maria.

“Era importante salvaguardar que os pescadores ao chegar a essas ilhas estivessem já com os testes feitos para transmitir mais alguma tranquilidade”, afirmou.

O dirigente da federação representativa dos pescadores açorianos assinalou que atualmente as embarcações “estão confinadas às suas ilhas”, pelo que não podem exercer a atividade piscatória noutras ilhas do arquipélago.

Gualberto Rita diz estar “a contar” que a situação mude no próximo dia 22 de maio.

“A partir de dia 22 de maio, como vai haver nova informação por parte do Governo Regional sobre quais os procedimentos, estamos na expectativa de que irá ser permitida uma livre circulação entre ilhas”, apontou.

O presidente da federação destacou que, no imediato, deveriam ser testados os pescadores que pretendem circular entre as duas regiões autónomas, de modo a que esses profissionais possam “exercer a sua atividade com normalidade”.

“Estamos a pedir que seja efetuado, pelo menos, aos pescadores das embarcações que se pretendem deslocar da Região Autónoma da Madeira aos Açores e vice-versa. Era importante que se fizessem testes de despiste a pelo menos esses pescadores”, sinalizou, avançando que nessa condição existem 25 embarcações com cerca de 15 tripulantes cada.

Até ao momento, já foram detetados no arquipélago um total de 145 casos de infeção, verificando-se 91 recuperados, 16 óbitos e 38 casos positivos ativos para infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19.

Destes, 30 são em São Miguel, dois na Graciosa, um em São Jorge, três no Pico e dois no Faial.

Portugal regista hoje 1.175 mortes relacionadas com a covid-19, mais 12 do que na terça-feira, e 28.132 infetados, mais 219, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.