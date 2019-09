Fecho do mercado de transferências e outros destaques nas capas da imprensa

Estas são as principais notícias do dia de hoje na imprensa nacional generalista, onde se destaca a unanimidade da chamada de capa dos matutinos desportivos ao fecho de mercado de transferências, bem como as últimas entradas e saídas nas equipas portuguesas, nomeadamente os ‘três grandes’.

O Jogo:

- “Ataque novo para o leão: Sporting domina última dia de mercado e aposta em reforços para a frente”

- “FC Porto: Aboubakar fica no dragão”

- “Benfica: Morato confirmado até 2024”

- “P. Ferreira: Pepa é o novo treinador”

- “Quinas de Ouro: Ronaldo é ‘o melhor’”

- “Seleção: Ferro em estreia”

A Bola:

- “Sporting: Reforços para quem: Bolaise, Jesé e Fernando chegam por empréstimo”

- “Benfica: Cervi recusou Boca”

- “FC Porto: O melhor início de Marega”

- “Seleção: Ferro substitui Pepe”

- “Judo: O beijo do herói: Jorge Fonseca recebido em Lisboa”

Record:

- “Dia de leão: Keizer recebe três atacantes no fecho do mercado”

- “Benfica: Morato blindado por 50 milhões”

- “FC Porto: Joias não fugiram”

- “Minhotos reforçados”

- “Judo: Fonseca recebido como herói”

Público:

- “Depósitos sem garantia superam os 50 mil milhões de euros”

- “Judeus sefarditas: Mais de 37 mil estrangeiros pediram passaporte português”

- “Boris Johnson avisa deputados e deixa no ar eleições antecipadas”

- “Igreja confia na escolha do Papa para núncio em Portugal”

- “Furacão Dorian destruiu mais de 13 mil casas nas Baamas”

- “Consultoria serve para tudo em Vila Real de Santo António”

- “Leishmaniose: Descoberto fármaco que cura a doença nos cães”

- “Ópera: Elisabete Matos quer devolver ao São Carlos o seu brilho “internacional”

- “Programas partidários: A crise económica entra no discurso dos partidos, mas a austeridade não”

Jornal i:

- “Subvenções com políticos custam mais de seis milhões de euros este ano”

- “António Capucho só pode voltar ao PSD com aval da concelhia de Cascais”

- “Bloco e CDS rejeitam alerta de Marcelo para contenção de custos”

- “Santana pergunta se Marcelo não tem vergonha da ausência dos pequenos partidos nos debates televisivos”

- “Candidato à presidência argentina em Lisboa para encontro com Costa”

- “Hipertricose: Quando os humanos viram lobisomens”

- “PAN quer refeições vegetarianas no Estado”

- “Idosos não reclamam reembolso de óculos, próteses dentárias e medicamentos”

Jornal de Notícias:

- “Fisco não consegue obrigar Ryanair a passar faturas”

- “Futebol bate recordes de compras e vendas”

- “Furacão devastou Bahamas e chega à Florida”

- “Calor: Termómetros entre os 30 e 40 graus até ao fim de semana”

- “Lista: Há mais 23 políticos a receber pensões vitalícias”

- “Propinas em atraso deixam de impedir matrículas”

- “Refer: Indemnização por morte ao fim de 19 anos”

- “Porto: Juiz alerta para falta de segurança nos edifícios”

- “Maia: Tribunal insiste na perda de mandato”

- “Têxteis: Exportações voltam a cair sete anos depois”

- “Rio Minho: Mobilização geral nas buscas de triatleta”

Negócios:

- “Há dois anos que não se vendiam tão poucos automóveis”

- “União Europeia admite classificar Brexit como desastre natural”

- “Comércio: CTT e Sonae já investiram cinco milhões no Dott”

- “Telecomunicações: Vodafone afasta venda da rede fixa em Portugal”

- “Brilharete nos juros é mais de Draghi ou de Centeno?”

- “EDP pesa menos nos fundos que Ibersol e Sonae Capital”