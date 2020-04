A ‘Perrigo’, farmacêutica responsável pela comercialização de produtos de self-care, entregou ‘kits’ de hidratação e bem-estar a profissionais de saúde de hospitais de Lisboa e do Porto, numa acção desenvolvida pela equipa portuguesa, no âmbito do actual surto de Covid-19.

“Ciente da necessidade urgente de apoiar os profissionais de saúde, que trabalham diariamente na luta contra a pandemia, e sofrem com as exaustivas jornadas de trabalho e uso constante de equipamentos de protecção, a equipa da Perrigo pôs em curso uma acção de apoio ao bem-estar destes profissionais”, refere a farmacêutica em nota de imprensa.

A equipa portuguesa seleccionou mais de 9 mil produtos para serem entregues a oito hospitais do país. Os ‘kits’ contêm desde produtos de hidratação a itens de higiene pessoal.

“Este é um momento de união. Todos podemos fazer algo pelo bem colectivo. Seja ficar em casa, seja contribuir com algo que faça a diferença na vida daqueles que estão a lutar todos os dias para cuidar de nós. E tendo em conta a situação actual, achámos que este era o momento, de cuidar que quem cuida de todos nós. Fizemos esta contribuição porque acreditamos ser a nossa obrigação, tanto como empresa como indústria. Acreditamos que ‘juntos somos mais’ e unidos faremos face aos desafios que enfrentamos enquanto sociedade”, afirma Patrícia Pinto da Costa, Directora de Marketing da Perrigo Portugal.

Além dos profissionais dos hospitais, a Perrigo Portugal distribuiu, ainda, ‘kits’ de bem-estar a dezenas de farmacêuticos, “que também colocam diariamente em risco a sua saúde, para garantir que todos os portugueses são atendidos e não faltam medicamentos a quem precisa”.

Com esta acção, a Perrigo espera chegar a mais de 2 mil profissionais de saúde, “contribuindo para mitigar o mal-estar físico que sentem em contexto profissional e dando, dentro do possível, uma pequena contribuição à comunidade local”.