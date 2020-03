Facturação da Melom e Querido Mudei a Casa cresceu 11% em 2019

A faturação da Melom e Querido Mudei a Casa, dedicadas à reabilitação de imóveis, aumentou 11% em 2019, face a 2018, para 40 milhões de euros, com as adjudicações a crescer 27%, indicou à Lusa o diretor-geral do grupo.

Neste momento, o valor de adjudicações é de perto de 45 milhões de euros, referiu João Carvalho, um crescimento homólogo que ronda os 21%.

“Foi a confirmação de que este subsetor de obras em casa é algo que já está bastante consolidado”, garantiu, ainda que em Portugal haja problemas relacionados com a falta de mão-de-obra.

As estimativas para 2020 são positivas, segundo o responsável, mas ainda não incluem possíveis impactos do surto de Covid-19, que pode levar a uma revisão das previsões.

Assim, as insígnias planeiam crescer 25% em termos de adjudicações, para 52 milhões de euros, de acordo com o gestor.

O grupo abriu 56 novas unidades em território nacional em 2019 e tem como objetivo mais 50 este ano, sobretudo fora de Lisboa e Porto.

“Nos grandes centros já temos boa procura e estamos a intensificar, para conseguir uma cobertura verdadeiramente capilar em sítios menores, em áreas menos consolidadas. Os mercados são recetivos, abrimos agora três unidades novas em Portalegre e a adesão destes mercados melhora as nossas marcas”, indicou João Carvalho.

O grupo opera diretamente 200 unidades e globalmente conta com 3.000 funcionários.

Segundo dados divulgados pela empresa, no ano passado destacou-se o “sul do país, que representou o maior volume de negócios em termos de faturação” das duas marcas, “com um aumento de 24% face a 2018, e em número de adjudicações, com 2.387 obras realizadas (mais 20,4% do que em 2018)”.

Assim, o “sul do país alcançou os 68% do volume de negócios total de ambas as insígnias. Por outro lado, o norte do país contribuiu com um aumento de 40% nas obras adjudicadas, representando 1.385 obras realizadas no ano passado”, revelaram as marcas.