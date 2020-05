Exportações portuguesas de vestuário caem 23,5% em Março

As exportações portuguesas de vestuário recuaram 23,5% em março face ao mesmo mês de 2019, somando 215,2 milhões de euros e deixando “preocupada” a associação setorial, que “antevê mais quebras nos próximos meses” devido à pandemia.

“Os dados do INE [Instituto Nacional de Estatística] mostram uma perda superior a 66 milhões de euros em março na comparação com o mesmo mês do ano passado para os exportadores portugueses de vestuário”, refere a Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confeção (ANIVEC).

Num comunicado divulgado hoje, a associação assume-se “preocupada”, já que esta quebra “ainda só reflete meio mês do estado de emergência”, e diz antever “mais quebras nos próximos meses”.

Por países, entre os 10 principais clientes, a descida “mais abrupta” (-33,4%) em março aconteceu em Espanha, que é o maior mercado externo do vestuário português, seguida do Reino Unido (-29,2%), França (-27,1%) e Itália (-14,2%).

Pelo contrário, as exportações para os EUA (+41,5%) e para a Suécia (+25,9%) “ainda não refletem a crise provocada pela pandemia”.

No acumulado do primeiro trimestre de 2020, a queda das exportações portuguesas de vestuário é mais reduzida, situando-se nos -8,1%, para 751,9 milhões de euros, já que foi “compensada pelas exportações realizadas em janeiro e fevereiro, semelhantes às do período homólogo do ano passado”.

Para o presidente da ANIVEC, “estes números mostram já os desafios que a indústria de vestuário e os seus empresários terão de enfrentar e as quedas irão repetir-se nos próximos meses”, pelo que se impõem “mais medidas por parte do Governo para garantir a retoma”.

“Teremos de nos adaptar e de nos reinventar para sobreviver. Os empresários vão fazer o seu papel para ultrapassar esta crise, como já fizeram noutros períodos menos bons, mas para recuperar será essencial o apoio do Estado e o regresso da procura por parte dos mercados europeus, que são os nossos principais clientes”, sustenta César Araújo, citado no comunicado.

